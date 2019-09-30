Bir kara delik nasıl davranır?

Kara delikler haklarında anlatılan efsanevi bilgiler sayesinde evrenin en gizemli ve en merak edilen oluşumları. NASA da yaptığı araştırmalar ve elde ettiği sonuçlarla ilgili olarak sık sık fotoğraflar ve videolar paylaşıyor ve bu merakımızı bir nebze de olsa gideriyor.

NASA'nın dün paylaştığı bir kara delik projeksiyonu videosu bu ilginç yapılar hakkında oldukça aydınlatıcı...

Bir kara deliğin çekim gücü o kadar kuvvetli ki yanına yaklaşan her şeyi tıpkı lunaparklardaki aynalar gibi eğip, büküyor, formunu ve görüntüsünü değiştiriyor.

Görsellerde ve haberin sonuna ekli videoda da açıkça görüldüğü gibi kara delik etrafında çalkanan disk halindeki gaz tabakasını yüksek yerçekiminin etkisiyle yörüngesine alıyor ve hem alttan hem de üstten bükerek hörgüç misali çıkıntılar meydana getiriyor.

Kara deliğin çekim kuvveti diskin etrafındaki ışıkları da kırarak çarpıtıyor. Kara deliğin muazzam yerçekimsel alanı diskin çeşitli yerlerinden yansıyan ışığı hem bozup hem de şeklini değiştiriyor ancak bunu farklı açılardan bakınca farklı şekilde görüyoruz. En büyük değişim ise enlemesine baktığımızda gerçekleşiyor.

Bu canlandırma videosunun en iyi yaptığı şey ise Einstein'ın 'Uzay ve zamanın kumaşı yerçekiminden dokunmuştur' sözünü anlamamıza yardımcı olması. İyi seyirler...



