Bir kardeşlik öyküsü

ABD’nin Connecticut eyaletinde Julia Tinetti (31) ve Cassandra Madison (32) 2013’te aynı barda çalışırken tanışmıştı. Zamanla iş arkadaşlıkları dostluğa dönüştü. Onları birlikte görenler kardeş olup olmadıklarını soruyordu. Her yakın arkadaşlıkta olduğu gibi onlar da zamanla birbirlerine benzediklerini düşünüyorlardı. 2015’te yolları ayrıldı, farklı yerlere taşındılar. Ancak bağlantıda kaldılar. Her şey ikisinde de Dominik Cumhuriyeti dövmesinin olduğunu fark etmeleri ve 2018’de Madison’a annesinin DNA testi hediye etmesiyle başladı.

BABALARINI AFFETTİLER

İkisi de ABD’li ailelere evlatlık verildiklerini biliyordu. Ancak evlatlık belgelerine göre anne isimleri ve doğum yerleri farklıydı. DNA testiyle biyolojik babasını bulan Madison, Dominik’e gitti. Burada babasından bir kardeşini daha zamanında evlatlık verdiğini öğrendi.

İki arkadaş DNA testi yaparak aynı anne ve babadan dünyaya geldiklerini öğrendi. 2016’da ölen biyolojik annelerinin neden farklı belge düzenlettiğini araştırıyorlar. Kardeşler, “Mecbur kaldık” diyen babaları Adriano Luna Collado’yu affettiklerini söyledi.