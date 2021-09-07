Bir kez yaptık, yine yaparız: Hollanda - Türkiye maçı bu akşam
Türkiye, Dünya Kupası eleme grubundaki 6. maçta Hollanda deplasmanına gidiyor. Hollanda ile oynadığı ilk maçta 3-0 öne geçip maçı da 4-2 kazanan Türkiye, kazanarak liderliğini sürdürmek istiyor.
07 Eylül 2021, Salı 10:59 Son Güncelleme:
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Bu akşam 21.45'te başlayacak Hollanda-Türkiye maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. 11 puanlı Türkiye ve 10 puanlı Hollanda, liderlik için Johan Cruijff Arena'ya çıkacak. Maç TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Türkiye puan kaybeder, Norveç de kazanırsa Milliler liderlikten 3'üncülüğe inecek. Norveç ise zayıf rakibi Cebelitarık'ı ağırlayacak.
Hollanda-Türkiye maçının muhtemel 11'leri şöyle:
Hollanda: Bijow, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind, De Jong, Wijnaldum, Klaaessen, Berghuis, Malen, Depay
Türkiye: Uğurcan, Kaan, Merih, Çağlar, Mert Müldür, Okay, Taylan, Hakan, Cengiz, Kenan, Burak
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