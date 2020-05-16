California'daki Saint Paulus Luther Kilisesi, Zoom yayınının ele geçirilip "hastalıklı ve rahatsız edici videoların" gösterildiğini açıkladı.

Kilise liderlerinin yardım için Zoom'a başvurduğu, ancak şirketin "hiçbir şey yapmadığı" iddia edildi.

Zoom iddialara yanıt vermedi.

Zoom, daha öncesinde hack girişimlerini engellemek için yeni güvenlik önlemleri almıştı. Bu özellik veri güvenliğini sağlamayı ve yapılan onaysız değişikliklere karşı bir kalkan işlevi görmeyi hedefliyordu.

Bu özelliğin yanı sıra ayrıca, toplantıyı düzenleyen kişi tüm katılımcıları tek tek onaylayabilecek. Toplantıyı düzenleyen kişi için Waiting Room (Bekleme Odası) özelliği varsayılan olarak açılacak ve katılımcıları tek tek onaylaması sağlanacak.