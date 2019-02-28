Yenikapı-Hacıosman metro hattı Darüşşafaka İstasyonu'nda saat 12.00 sıralarında Yenikapı yönünde bekleyen bir kişi metronun istasyona geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle raylara düşerek metronun altında kaldı.

Metrodaki görevliler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olayın ardından Yenikapı-Hacıosman metro seferlerinde bir süre aksama yaşandı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarılan kişi ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Metro İstanbul konu ile ilgili Twitter adresinden yaptığı açıklamada; Metro seferlerinin Atatürk Oto Sanayi istasyonundan her iki yönde aktarmalı olarak devam edeceğin duyurdu.