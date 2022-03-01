Türkiye Bir koca dehşeti daha! Tartıştığı eşini defalarca bıçakladı

Bir koca dehşeti daha! Tartıştığı eşini defalarca bıçakladı

Türkiye

Bir koca dehşeti daha! Tartıştığı eşini defalarca bıçakladı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Mehmet Ö. (56), tartıştığı eşi Fatma Ö.'yü (37) 10 yerinden bıçaklayarak, ağır yaraladı. Polis, kaçan Mehmet Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.

01 Mart 2022, Salı 18:53 Son Güncelleme:
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Olay, saat 13.30 sıralarında, Hürriyet Mahallesi Alan Sokak'taki apartman dairesinde meydana geldi. 2 çocukları okulda olan Mehmet Ö. ile Fatma Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Bu sırada Mehmet Ö., eline geçirdiği bıçakla saldırdığı eşini 10 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık durumu ağır olan ve ilk müdahalesi evde yapılan Fatma Ö., ambulansla kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı. 

Polis, olaydan sonra kaçan ve fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Uğurcan KARAOĞLU/ KIRKLARELİ, (DHA)

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