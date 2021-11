Avustralyalı bir sanatçı/programcı da kullanıcılara Ethereum blokzinciri içinde yer alan bütün NFT’leri tek seferde indirme olanağı sunduğunu iddia eden bir internet sitesi oluşturdu. The NFT Bay olarak adlandırılan sitenin yaratıcısı Geoffrey Huntley, insanlara ne satın aldıklarını göstermek istediğini ifade ediyor.

The NFT Bay adlı internet sitesinin tasarımı, ünlü korsan film ve yazılım sitesi The Pirate Bay ile büyük benzerlik gösteriyor. 19,5 terabaytlık bir NFT arşivine sahip olan The NFT Bay ile ilgili Huntley, “NFT satın almanın internetten resim indirmekten farksız” olduğunu belirtti.

NFT savunucuları bunun internetten resim indirmekten çok farklı olduğunu, satın alınan NFT’ye sahip olduklarını ve belli bir prestij getirdiğini iddia etti. Huntley ise, yarattığı bu internet sitesinin gelecek kuşaklar için ibret olmasını umduğunu belirtti.