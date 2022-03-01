Yeşilçam sinemasında rol alan yabancı uyruklu sayılı oyuncular arasında yer alan ve son yıllarda Londra'da yaşayan 78 yaşındaki İran asıllı oyuncu Manuçehr Vossough hayatını kaybetti.

Onur Akay kendi sitesinde şu sözlerle açıkladı;

"Gerçek adı Abbas Rezayi Vossough olan, Manuçehr Vossough ismi ile ün yapan, Yeşilçam filmlerinde ise Müjde Ar'la başrolü paylaşmış ve Perihan savaş, Necla Nazır ve Mahmut Hekimoğlu gibi isimlerle de yardımcı başrol oyuncusu olarak rol alan İranlı aktörü kaybettik. 75'den fazla Fars filminde rol alan 78 yaşındaki oyuncu kanserle mücadele ediyordu. Türk sinemasına katkıları olan İran'lı sanatçımız Vossough, 27 Şubat'ta Londra'da hayata veda etti.

Onu Türk oyuncu zannederek izleyen birçok sinemasever olduğu gibi, Türkiye'de ona Monşer Vusuğ ve Manucher Vusug ismi ile hitap eden hayranları da vardı. 1979 yılındaki İran Devrimi'nden sonra çalışması yasaklanınca Tiyatro çalışmaları yaptı ama bu süreçte karşılaştığı zorluklar nedeni ile İran'ı terk etti ve Londra'ya yerleşti. Mekânı cennet olsun inşallah."