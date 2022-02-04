Bir kötü haber de Burak Hakkı'dan geldi
Uzun süredir ekrandan uzakta olan ünlü oyuncu Burak Hakkı ile ilgili üzücü bir haber geldi. Başrolünde yer aldığı filmin galasına katılmayan oyuncunun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.
04 Şubat 2022, Cuma 00:51 Son Güncelleme:
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Uzun zamandır ekrandan uzak olan eski manken ve oyuncu Burak Hakkı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Ünlü oyuncu evinde karantinaya girdi.
FİLMİN GALASINA KATILMADI
Bir AVM’de yaşanan hırsızlık olayına karışan beş afacanın öyküsünü konu alan “Afacanlar: İş Başa Düştü” filminin galası geçtiğimiz gün yapıldı. Koronavirüse yakalanan Burak Hakkı ise başrolünü oynadığı filmin galasına katılmadı.