Bir kötü haber de Gönül Dağı dizisinden geldi

TRT1 ekranının sevilen dizilerinden Gönül Dağı’nda Selami karakterine hayat veren Eser Eyüboğlu’nun da koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi! Eyüboğlu’nun, dizi için bulunduğu Eskişehir’de kaldığı otelde kendisini karantinaya aldığı belirtildi.

Burak Deniz de korona olmuştu

ATV ekranlarının sevilen dizisi Maraşlı'da başrol oynayan Burak Deniz'in de koronavirüse yakalandığı öğrenilmişti. Magazin kuryesinin haberine göre; Kovid-19 testi pozitif çıkan ünlü manken Didem Soydan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İkilinin birlikte karantinada oldukları ve hastalığı hafif semptomlarla atlattıkları öğrenildi.



