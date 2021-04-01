Bir kötü haber de Gönül Dağı dizisinden geldi
TRT 1 ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Gönül Dağı'ndan kötü haber geldi. Her hafta izleyicilerini ekrana kilitlemeyi başaran dizinin oyuncularından Selami karakterine hayat veren Eser Eyüboğlu koronavirüse yakalandı.
01 Nisan 2021, Perşembe 22:00 Son Güncelleme:
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TRT1 ekranının sevilen dizilerinden Gönül Dağı’nda Selami karakterine hayat veren Eser Eyüboğlu’nun da koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi! Eyüboğlu’nun, dizi için bulunduğu Eskişehir’de kaldığı otelde kendisini karantinaya aldığı belirtildi.
Burak Deniz de korona olmuştu
ATV ekranlarının sevilen dizisi Maraşlı'da başrol oynayan Burak Deniz'in de koronavirüse yakalandığı öğrenilmişti. Magazin kuryesinin haberine göre; Kovid-19 testi pozitif çıkan ünlü manken Didem Soydan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İkilinin birlikte karantinada oldukları ve hastalığı hafif semptomlarla atlattıkları öğrenildi.