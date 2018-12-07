Kanal D'nin sevilen dizisi Bir Litre Gözyaşı'nın 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Litre Gözyaşı yeni bölümde Hande Mahir'den vazgeçmezken Cihan'dan da soğutmak istiyor. Hem Cihan hem de Mahir büyük acılar çekiyor. Bu da yetmezmiş gibi Cihan kabuslarla uğraşıp hastalığı nedeniyle zor günler geçiriyor. Figen kızını teselli etmeye çalışıyor. Bakalım Mahir'in hamlesi ne olacak?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cihan için zor karar! Hande’nin beklenmedik hamlesini gören Cihan, Mahir’den uzak durmaya karar verir. Cihan’a açılma konusunda bu sefer çok kararlı olan Mahir Cihan’a onu sevdiğini söylemenin yollarını ararken, Ali de Cihan’ın gönlünü almak için elinden geleni yapmaktadır. Kimse üzülmesin diye her zaman pozitif kalmaya çalışan Cihan, hastalığının yarattığı psikolojik etkileri derinden hissetmeye başlar. Hande’yi üzmemek için Mahir’den kaçsa da kendini hep onun yanında bulan Cihan’ın Mahir yüzünden yaşadığı bu gel-gitleri yanlış anlayan Muzo, Figen’in tüm uyarılarına rağmen Ali’yi Cihan’dan uzak tutmanın yollarını aramaya başlar.

Selin’in de kışkırtmalarıyla Cihan ve Mahir arasında bir şeyler olduğundan şüphelenmeye başlayan Hande ise, Cihan’ın annesi ve babası için hazırladığı yıldönümü sürprizine Ali’yi de dahil edince dörtlü arasındaki dengeler yeniden değişir.

Diğer yandan Güzin’in aldığı hediye ile kıskançlık krizine giren Elif, Sedat’ın karanlık dünyasında dönüşü olmayan işlere bulaşarak kendini ve ailesini tehlikeye sürüklemektedir.