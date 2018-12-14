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  • Bir Litre Gözyaşı 11. yeni bölüm fragmanı: Mahir gözlerini açabilecek mi?

Bir Litre Gözyaşı 11. yeni bölüm fragmanı: Mahir gözlerini açabilecek mi?

Bir Litre Gözyaşı 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde kaza sonrası Cihan yana döne etraftan yardım istiyor. Mahir sonunda ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Genç adamın ailesi perişan... Cihan gözlerini açması için Mahir'e yalvarıyor!

14 Aralık 2018, Cuma 11:05
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Bir Litre Gözyaşı 11. yeni bölüm fragmanı: Mahir gözlerini açabilecek mi?

Kanal D'nin dram dizisi Bir Litre Gözyaşı'nın 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Mahir ölümle pençeleşiyor.

Cihan gözyaşları içerisinde Mahir'in gözünü açmasını isterken itiraflarda bulunuyor. Mahir'in annesi ise öfkesini Muzaffer ve Figen'den çıkarıyor. Yoğun bakımda olan Mahir gözlerini açabilecek mi?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Figen, yaşanan olumsuzluklara rağmen her şeyin yoluna girmiş olmasından mutludur ama Muzo’nun beklenmedik bir hareketi Figen’in kafasının yeniden karışmasına neden olacaktır.

Diğer yandan Cihan’ın gördüğü bir rüya, hayata dair düşüncelerini kökünden sarsar. Bu durum en çok da Mahir’i kaygılandırıyordur.

Mahir, Cihan’ı yeniden hayata bağlamaya çalışırken Cihan’ın direnci, başlarına olmadık şeylerin gelmesine neden olur. Bu arada Elif’in okulundan gelen telefon Figen’i çok endişelendirir ve Elif’in neler yaptığını bulmaya karar verir.

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