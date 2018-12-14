Kanal D'nin dram dizisi Bir Litre Gözyaşı'nın 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Mahir ölümle pençeleşiyor.

Cihan gözyaşları içerisinde Mahir'in gözünü açmasını isterken itiraflarda bulunuyor. Mahir'in annesi ise öfkesini Muzaffer ve Figen'den çıkarıyor. Yoğun bakımda olan Mahir gözlerini açabilecek mi?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Figen, yaşanan olumsuzluklara rağmen her şeyin yoluna girmiş olmasından mutludur ama Muzo’nun beklenmedik bir hareketi Figen’in kafasının yeniden karışmasına neden olacaktır.

Diğer yandan Cihan’ın gördüğü bir rüya, hayata dair düşüncelerini kökünden sarsar. Bu durum en çok da Mahir’i kaygılandırıyordur.

Mahir, Cihan’ı yeniden hayata bağlamaya çalışırken Cihan’ın direnci, başlarına olmadık şeylerin gelmesine neden olur. Bu arada Elif’in okulundan gelen telefon Figen’i çok endişelendirir ve Elif’in neler yaptığını bulmaya karar verir.