Başrollerinde Sanem Çelik, Miray Daner, Tolga Tekin ve Mert Yazıcıoğlu’nun yer aldığı, "Bir Litre Gözyaşı" adlı dizi, bu akşam Kanal D'de başlıyor. Seyirciyi ekrana kilitleyecek olan dizinin yönetmenliğini Serhan Şahin, senaryosunu ise Neşe Şen, Sertaç Ergin ve Gül Meriç Özen üstleniyor.

BİR LİTRE GÖZYAŞI KONUSU

15 yaşında ölümcül bir omurilik soğanı hastalığına yakalanan, 25 yaşında da hayata gözlerini yuman Aya Kito’nun gerçek hayat hikâyesinden uyarlanan Bir Litre Gözyaşı; umut dolu, vazgeçmeyen, çabalayan ve ayakta duran bir ailenin hikâyesini izleyicilere sunacak.

Cihan (Miray Daner) ve ailesinin hayat mücadelesini; anı yaşamanın değerine vurgu yaparak anlatacak Bir Litre Gözyaşı’nın genel hikayesi ise şöyle;

Cihan, büyük bir heyecanla üniversiteye hazırlanmaktadır. Hayal ettiği gibi üniversiteyi kazandığında başka bir heyecanın da içinde bulur kendini: “Aşk”. Yaşamaya yeni başladığını hisseden Cihan, aslında tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanmıştır ve bunu ilk öğrenen annesi Figen olur. Figen, kızının ömrü yettiğince onun hayatını benzersiz ve kızının hak ettiği gibi geçirebilmesi için çetin bir mücadeleye girişir.

BİR LİTRE GÖZYAŞI OYUNCULARI

Miray Daner (Cihan Yürekli)

Sanem Çelik (Figen Yürekli)

Tolga Tekin (Muzaffer Yürekli)

Mert Yazıcıoğlu (Mahir Yetkin)

Helin Kandemir (Elif Yürekli)

Görkem Mete Demir (Deniz Yürekli)

Revna Çolak (Eda Yürekli)