Başrollerinde Sanem Çelik, Miray Daner, Tolga Tekin ve Mert Yazıcıoğlu’nun yer aldığı "Bir Litre Gözyaşı" dün akşam Kanal D'de başladı.

Dizi ilk bölümüyle seyirciyi ekrana kilitlerken, "Ses kaydı" sahnesi büyük ilgi gördü. Cihan'ın, annesi Figen'e attığı, 'ilk aşk' tasviri, duygu dolu anlar yaşatıyor. Hasta kızının bu mesajı Figen'i gözyaşlarına boğuyor.

BİR LİTRE GÖZYAŞI KONUSU

15 yaşında ölümcül bir omurilik soğanı hastalığına yakalanan, 25 yaşında da hayata gözlerini yuman Aya Kito’nun gerçek hayat hikâyesinden uyarlanan Bir Litre Gözyaşı; umut dolu, vazgeçmeyen, çabalayan ve ayakta duran bir ailenin hikâyesini izleyicilere sunacak.

Cihan (Miray Daner) ve ailesinin hayat mücadelesini; anı yaşamanın değerine vurgu yaparak anlatacak Bir Litre Gözyaşı’nın genel hikayesi ise şöyle;

Cihan, büyük bir heyecanla üniversiteye hazırlanmaktadır. Hayal ettiği gibi üniversiteyi kazandığında başka bir heyecanın da içinde bulur kendini: “Aşk”. Yaşamaya yeni başladığını hisseden Cihan, aslında tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanmıştır ve bunu ilk öğrenen annesi Figen olur. Figen, kızının ömrü yettiğince onun hayatını benzersiz ve kızının hak ettiği gibi geçirebilmesi için çetin bir mücadeleye girişir.