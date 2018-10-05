Kanal D ekranlarında "Bir Litre Gözyaşı" adlı yepyeni bir dizi başlıyor. Dizinin ilk bölümü ise 7 Ekim Pazar günü ekrana gelecek. Dizinin başrollerinde Miray Daner, Sanem Çelik, Tolga Tekin, Mert Yazıcıoğlu gibi isimler yer alırken projeye Goncagül Sunar da dahil oldu. Başarılı oyuncu dizide Figen (Sanem Çelik)’in en yakın ve iş arkadaşı Suna Aksu karakterine hayat verecek. Hayat dolu ve renkli bir karakter olan Suna, Figen’in en büyük destekçisi olacak.

GONCAGÜL SUNAR KİMDİR?

Goncagül Sunar, 17 Eylül 1970 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Demet Sunar adında bir kız kardeşi vardır. 1991 yılında Şahika Tekand ve Studio Oyuncuları topluluğu ile sanat hayatına başladı.

Goncagül Sunar, oyunculuğa 1992 yılında Oğuz Yalçın, Filiz Kaynak, Avni Kütükoğlu ve Nursan Esenboğa‘nın yönettiği, Kandemir Konduk‘un senaryosunu yazdığı “Mahallenin Muhtarları” dizisinde Fadime’nin arkadaşı olarak başladı. “Mahallenin Muhtarları” dizisinde Cihat Tamer, Erkan Can, Aydan Burhan, Esra Akkaya, Sevil Üstekin, Yalçın Gülhan, Filiz Taçbaş, Leman Çıdamlı, Açelya Akkoyun, Nezih Tuncay, İsmet Özhan, Dursun Ali Sarıoğlu, Suna Selen, Mümtaz Sevinç, Onur Akay ile beraber rol aldı.

2002 yılında senaryosunu Mahinur Ergun ve Meral Okay‘ın yazdığı, yönetmenliğini Abdullah Oğuz‘un yaptığı “Asmalı Konak” dizisinde Hayriye Soylu adındaki konak hizmetçisi rolünü oynarken dizide Özcan Deniz, Nurgül Yeşilçay, Selda Alkor, Selda Özer, Ege Aydan, İpek Tuzcuoğlu, Menderes Samancılar, Eylem Yıldız, Şerif Sezer, Yonca Cevher, Ali İpin, Zeynep Eronat, Hakan Vanlı, Selçuk Uluergüven, Hakan Boyav, Türkan Kılıç, Başak Daşman gibi oyuncular yer almıştır.

Goncagül Sunar, 2007 yılında ses mühendisi Musevi Marsel Zalma ile evlendi. Aksel Zalma (d.2010) adında oğlu vardır.

2004 yılında yönetmenliğini Çağan Irmak‘ın yaptığı “Çemberimde Gül Oya” dizisinde şarkıcı Canan karakterlerine can vermiştir. 12 Eylül 1980 öncesi Türkiye’sindeki yaşamdan kesitleri sunan, “Çemberimde Gül Oya” adlı dizide Özge Özberk Mehmet Ali Nuroğlu, Selda Alkor, Melisa Sözen, Suzan Aksoy, Şerif Sezer, Kenan Bal, Bülent Alkış, Işıl Yücesoy, Tuba Büyüküstün, ile birlikte oynadı. Dizi 18 Mart 2005’te son bölümünü yayınlamıştır.

Oyunculuğun yanı sıra müzisyenliği ile de ön plana çıkan Goncagül Sunar Folk-rock türünde bir albüm ve gitar çalışmaları yapmaktadır.

2014 – 2015 yılları arasında “Kaderimin Yazıldığı Gün” adlı dizide Şükran Yörükhan karakterini canlandırırken; Özcan Deniz, Hatice Şendil, Begüm Kütük, Gürbey İleri, Metin Çekmez, Gül Onat, Hakan Meriçliler, Hale Soygazi ile beraber oynadı.

Haziran 2015 ayında Muğla‘nın Menteşe ilçesinde çekimlerine başladıkları, senaryosunu Onur Ünlü‘nün yazdığı ve Yağmur Ünal‘ın yapımcılığını üstlendiği “Uzaklarda Arama” adlı filmin yönetmenliğini annesi Türkan Şoray yaptı. Yağmur Ünal, ayrıca bir hayat kadınını canlandırdığı bu filmde ilk defa oyunculuk da yaptı. Filmin oyuncuları ise Sevda Erginci, Doğa Konakoğlu, Eşref Kolçak, Tanem Sivar, Fırat Tanış, Kaan Urgancıoğlu, Suna Selen, Elif Atakan, Mustafa Uğurlu, Ekin Türkmen, Pınar Göktaş, Sercan Badur, Mehtap Bayri, Goncagül Sunar gibi oyuncular olmuştur.

2015 yılında Birol Güven‘in aynı adlı kitabından sahneye uyarlanan “Yatak Odası Diyalogları” adlı tiyatro oyununda Levent Ülgen ile beraber oynadı.

2015 yılında Yazar ve yönetmen Can Bora‘nın kurduğu tiyatro ve dans topluluğu ‘berika’nın ikinci oyunu olan “KAM” adlı tiyatro oyununda oyuncular; Goncagül Sunar, Yunus Günçe, Başak Kıvılcım Ertanoğlu, Halil ibrahim Irklı ve Can Bora rol alırken oyunun müzikleri Mabel Matiz, kostümleri ise Selim Baklacı tarafından hazırlandı.

2017 yılında yönetmenliğini Alper Babayağmur‘un yaptığı “Her Şey Mümkün” adlı romantik-komedi filmin başrollerinde Yetkin Dikinciler ve Azra Akın‘ın yer alırken diğer rollerde Goncagül Sunar, Levent Ülgen, Mehtap Bayri, Bahtiyar Engin, Kaan Girgin, Umut Oğuz, Bora Sivri ve Haldun Dormen yer alıyor.