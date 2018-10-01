7 Ekim'de ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak olan 'Bir Litre Gözyaşı’ dizisinde; tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanan Cihan'ın (Miray Daner), kızı için ayakta kalmaya çalışan annesi Figen'in (Sanem Çelik) ve her şeye rağmen birbirine sahip çıkan bir ailenin hayat mücadelesi ekrana gelecek.

YENİ TANITIM YAYINLANDI

Yönetmenliğini Serhan Şahin’in üstlendiği, senaryosunu Neşe Şen, Sertaç Ergin ve Gül Meriç Özen’in kaleme aldığı, Med Yapım-Mf Yapım imzalı dizi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Bir Litre Gözyaşı’nın yeni tanıtımı yayınlandı.