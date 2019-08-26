Bir mağdur daha konuştu, ifadesi şoke etti: ‘Müdür tatile gitti’

Ö.G’nin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadesi şöyle:

“Zeynep Özkara isimli şahsı yaklaşık 1 yıl önce bankacı olarak tanıdım. Tanıştıktan bir süre sonra bankacı olduğu için paramı yüksek faizle işleterek bana para kazandırabileceğini söyledi. Ben de güvenerek ilk etapta 5 bin lirayı elden teslim ettim. Kısa bir süre sonra bana paramı 9 bin lira olarak geri verdi ve güvenimi sağladı. Sonrasında çevremden borç aldığım 150 bin lirayı daha elden verdim. Bu tarihten sonra şüpheli (Zeynep Özkara): “müdür hastalandı”, “müdür tatile gitti”, “bankada sorun var” dedi. Sonra da “usulsüz işlemler var, parayı bankadan alamıyorum ama merak etme, korkma paran hâlâ kazanç sağlıyor” gibi bahanelerle beni oyalamaya başladı. Bu sırada ayrıca “Şimdi bankadayım, genel müdür ile senin için görüştüm, personelden rica ettim, çıkış yapmadılar. Beni bekliyorlar, paranın acil sigortalanması lazım!” diyerek benden tekrar para istedi. Ancak ben bu istediği paraları vermedim. Benden 150 bin lirayı aldıktan sonra benimle yüz yüze görüşmedi. Temmuz ayında ise basında çıkan haberlerden Zeynep Özkara’nın dolandırıcı olduğunu ve aynı yöntemlerle birden fazla kişiyi dolandırdığını öğrendim. Şuanda şüpheli Zeynep Özkara’ya ulaşamıyorum. Dosyamın diğer mağdurların dosyasıyla birleştirilmesini istiyorum. Uzlaşmak istemiyorum” Musa Kesler- Hürriyet



