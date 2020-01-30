Bir milyona yakın albüm kayboldu

Geçen ay, Amerika'nın Wisconsin eyaletinde saklanan yaklaşık bir milyon CD'nin kaybolduğu görüldü. Yıllarca binlerce kişi, CD, vinil ve kasetlerini kopyalamak, akışını sağlamak ve saklamak için Madison merkezli Murfie adlı bir şirkete para ödedi. Ancak birkaç hafta önce, Murfie’nin web sitesi çevrimdışı oldu ve şirketle neredeyse tüm iletişim kesildi.Artık müşteriler fiziksel müzik koleksiyonlarının sonsuza dek kaybedilebileceğinden korkuyor.









Murfie’nin ana hizmeti, insanların CD'lerini dijital hale getirmekti. Kişisel müzik koleksiyonunuzu Murfie'ye yolladığınızda, şirket onları kendi bulut sistemine yükler ve sistemde bulunduğu sürece siz de şirkete para ödersiniz. Şirket, dijital hale dönüştürülen CD'lerin diğer kullanıcılara satılmasına da izin veriyor.

Murfie şirketi 9 yıldır bu işi yapıyordu. Ancak geçen ayın sonlarında hizmet durdu ve web sitesine giden müşteriler hizmetin çevrimdışı olduğunu fark etti.









Müşteriler, şirket 'her şey yolunda'ymış gibi davrandığından koleksiyonlarının tehlikede olduğunu bilmiyorlardı. Murfie, insanlardan üyeliklerini 17 Kasım'a kadar yeniden düzenlemelerini istemişti ancak 5 gün önce müşterilerine 'işlemler durdu' yazan bir mail attı.

Site çevrimdışı olmasına rağmen, Murfie yardım masası hala şirketin kapanması durumunda ne olacağına dair yardım etmeye hazır.



