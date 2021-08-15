Daha önce Batman'in Batrope adlı özel fırlatma tabancasına benzer proje gerçekleştiren JT, şimdi de Spider-Man gibi havada süzülmesini sağlayacak yeni projesi üzerinde çalışıyor.

Özel efekt sanatçıları, Spider-Man’in büyük ekranda binadan binaya zahmetsizce sallanıyormuş gibi görünmesini sağlayan ağır işlerin çoğunu yapıyor. Ancak JT gibi yetenekli makine mühendisleri, bu fanteziyi gerçeğe dönüştürmeye bizi her geçen gün daha da yaklaştırıyor.

JT'nin projesi geçtiğimiz iki yıl boyunca farklı aşamalardan geçti. İlk başta kalın kablolar fırlatan ve sırtta çanta gibi taşınan bir fırlatıcıya sahip model geliştirdi. Daha sonra bunu sadeleştirmeye çalışan JT, tüp şeklinde ve elde tutulabilecek boyutta bir fırlatıcı ve kancalarla sabitlenebilen ağ sistemi geliştirdi. Tüp şeklinde ve içerisinde sıkıştırılmış propan bulunan fırlatıcı, özel kancalı ağı fırlatıyor ve atılan yerde sabitleniyor. Ancak ağın tek kullanımlık olması, projenin hala geliştirilmesi gerektiğinin kanıtı. JT, daha gelişmiş bir versiyon için çalışmalarına devam ediyor.