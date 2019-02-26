'Deprem kahini' Frank Hoogerbeets 8 büyüklüğüne yakın deprem olacağını açıklamıştı. Hoogerbeets, şubat ayında gezegen hizalanması yaşanacağını ve 21 Şubat'ta bunun deprem olarak karşılığı olacağını ifade etmişti. Türkiye'de de depremlerin ardından Frank Hoogerbeets'in bu tahmini büyük endişeye yol açmıştı.

9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Özellikle şubat ayının son iki haftasına dikkat çeken Hoogerbeets mega deprem olacağını belirtmişti. Ekvador'da bugün yaşanan 7,7 büyüklüğündeki deprem akıllara tekrar 'deprem kahini'nin açıklamalarını getirmişti. Dün yeni bir açıklama yapan Hoogerbeets 9 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geleceğini iddia etti.

Hoogerbeets 1960 ve 1964 yıllarında Şili'de yaşanan 9.5 ve Alaska'da yaşanan 9.2 büyüklüğündeki depremlerden yola çıktığını açıkladı. Hoogerbeets'e göre Alaska ve Şili'deki şartlarla 26 Şubat 2019'daki şartlar bire bir benzerlik gösterdiğini açıkladı. 'Deprem kahini' tahminlerini Güneş Sistemi Geometri Endeksi'ne dayandırmış ve geçerliliği olduğunu öne sürmüştü.