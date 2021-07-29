Türkiye Bir orman yangını haberi de Kilis'ten geldi

Bir orman yangını haberi de Kilis'ten geldi

Türkiye

Bir orman yangını haberi de Kilis'ten geldi

Kilis'in Musabeyli ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

29 Temmuz 2021, Perşembe 17:00 Son Güncelleme:
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Demirciler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, bölgeye sevk edilen ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 75 işçi, 8 arazöz, 3 su tankı, 3 dozer ve 10 itfaiye aracıyla yürütülen çalışmalara jandarma ve belediye ekipleri de destek veriyor.

AA

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