Onur Binay/posta.com.tr

Her yıl, dünyanın dört bir yanındaki oyuncular, dünya futbolundaki en iyi oyunculardan bazılarını almaya çalışmak için FIFA’daki paketlere gerçek para harcıyor.

Çoğu zaman, paketler hayal kırıklığına uğratsa da yatırımınızın bir Lionel Messi veya Cristiano Ronaldo ile ödüllendirildiği nadir durumlar da var.

Yine de, oyunda harcamak için binlerce poundluk bir bütçeniz olmadıkça bunun şansı zayıf.

ChrisMD adlı YouTuber tam da buna sahip ve YouTube'daki son videosunda yılın takımı promosyonu için 6.614 sterlin değerinde paket açtı.

Videonun sadece ikinci paketinde Alisson Becker'in 97 puanlı Yılın Takımı kartını almayı başarıyor. Şansı devam ediyor ve Chris oyundaki en nadir ICON kartlarından biri olan 89 dereceli Kaka'yı alıyor.

Bunlara ek olarak YouTuber, 98 dereceli Kylian Mbappe kartı da almayı başarıyor. Bu, oyundaki en iyi kartlardan biri ve 5.000.000 jeton değerinde. Binlerce sterlin harcamasının ardından 94 reytingli Frenkie de Jong, 89 reytingli Michael Ballack, 90 reytingli Kenny Dalglish, 96 reytingli Matthijs de Ligt ve 94 reytingli Andrew Robertson kartlarını da elde ediyor.



