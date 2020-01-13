Onur Binay/posta.com.tr

Oyun oynayarak birisinin hayatını kurtarmaya ne dersiniz? Teksaslı oyuncu Birleşik Krallık'ta olan çevrimiçi takım arkadaşı için bunu yaptı.

17 yaşındaki Aidan Jackson'ın durumundan şüphelenen 21 yaşındaki Dia Lathora, acil bir durum olabileceğini düşündü. Durum cidden de öyleydi, çünkü Jackson o anda nöbet geçiriyordu. Lathora, İngiltere'nin Widnes şehrindeki güvenlik güçlerini arayarak onları Jackson'ın evine yönlendirdi.

Jackson'ın ebeveynleri alt katta, oğullarının nöbet geçirdiğinden habersizdi. Çünkü yatak odası kapısı kapalıydı. Peki Lathora bunu nasıl anladı? Genç, “biraz komik hissettiğini” söyledi ve kalktı, sohbet mikrofonunu yatağına doğru çevirdi, böylece uzanırken konuşmaya devam edebildi. Yanıt vermediğinde, Lathora bir şeylerin ters gittiğini anladı.

Lathora, takım arkadaşının adresini biliyordu, ancak başka herhangi bir iletişim bilgisi yoktu. Jackson'ın bulunduğu bölgedeki bir numarayı hızlıca bularak durumu bildirdi. Polis ve ambulans hızla Jackson'ın evine geldi ve annesine neler olduğunu anlattı. Yukarı çıktıklarında Jackson'ın odasında nöbet geçirdiğini gördü.

Jackson'ın annesi Caroline, kapıyı yanıtladığında polisin adresinde tepkisiz bir erkek olduğunu söyledi. Aidan, daha Mayıs 2019'da nöbet geçirmişti. Polis, acil durum çağrısının ABD'den geldiğini söyledi. Jackson ambulansla hastaneye kaldırıldı ve yapılan testlerin ardından evine döndü.

Jackson, konuyla ilgili, "Hatırladığım tek şey, uyandığımda odamda polis ve ailem nöbet geçirdiğimi söylüyorlardı" dedi. Jackson bundan sonra odasının kapısı açık olarak oyun oynayacak.







