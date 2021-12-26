Türkiye Bir pitbull vahşeti daha! 2 yaralı

Bir pitbull vahşeti daha! 2 yaralı

Türkiye

Bir pitbull vahşeti daha! 2 yaralı

İstanbul Sultangazi'de pitbull saldırısı sonucu 2 kişi yaralandı.

26 Aralık 2021, Pazar 18:55 Son Güncelleme:
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Yaralılar 15 yaşındaki Mehmet Can Demirci ile 17 yaşındaki Samet Eren Özger Sultangazi Haseki hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis pitbullu halı sahaya hapsetti.

Bir süre sonra gelen belediye ekipleri köpeği uyutarak, götürdü. Polisin çalışmaları sürüyor.

Emin YEŞİL - Yalın Onat ERGÖR - Uğur ŞAHİN / İSTANBUL(DHA) 

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