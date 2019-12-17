Bir psikoloji öğretmeninden stresle baş etmek için 101 tavsiye

1. Her zamankinden 15 dakika erken kalk

2. Bir gece önceden ertesi günün sabahına hazırlan

3. Bol kıyafetler giyin

4. Sırtını antidepresanlara dayama

5. Arkadaşlarınla buluş

6. Hafızana güvenme, not tut

7. Cihazlarının rutin kontrollerini yap

8. Yedek anahtar yaptır

9. Daha sık ‘hayır’ de

10. Hayatının önceliklerini belirle

11. Negatif insanlardan kaçın

12. Zamanını akıllıca kullan

13. Yemeklerini basitleştir

14. Önemli belgelerin kopyalarını her zaman sakla

15. İhtiyaçlarını önceden karşıla

16. Bozuk eşyaları tamir et

17. Sevmediğin işler için yardım iste

18. Detaylarda boğulma, küçük işlere büyük vakit harcama

19. Problemlerine meydan oku

20. Zorluklara farklı şekilde bak

21. Hayatını toparla

22. Gülümse

23. Yağmur için hazırlıklı ol

24. Bir bebeği gıdıkla

25. Kedi ya da köpek sahiplen

26.Bütün soruların cevaplarını bilme

27. Bir umut ara

28. Birine güzel bir şey söyle

29. Bir çocuğa uçurtma uçurmayı öğret

30. Yağmur altında yürü

31. Her güne bir oyun zamanı sığdır

32. Köpük banyosu yap

33. Aldığın kararların farkına var

34. Kendine inan

35. Kendine negatif şeyler söylemeyi bırak

36. Kazandığını hayal et

37. Mizah anlayışını güçlendir

38. Yarının daha iyi olacağını düşünmeyi bırak

39. Kendini hedefler belirle

40. Sevinçten dans et

41. Tanımadığın birine selam ver

42. Bir arkadaşına sarıl

43. Yıldızlara bak

44. Daha yavaş nefes almaya çalış

45. Bir melodiyi ıslıkla çalmayı öğren

46. Bir şiir oku

47. Bir senfoni dinle

48. Bir bale izle

49. Yatağa kıvrıl bir öykü oku

50. Yeni çıkan bir şeyi yap

51. Bir kötü alışkanlığına son ver

52. Kendine bir çiçek satın al

53. Çiçekleri koklamaya zaman ayır

54. Diğerlerinden destek al

55. Birinden seni dinlemesini iste

56. Her ne yapacaksan bugün yap

57. Neşeli ve pozitif şekilde çalış

58. Güvenlik, önceliğin olsun

59. Her şeyi ölçüşü yap

60. Görünüşüne özen göster

61. Üstün olmaya çabala, mükemmel olmaya değil

62. Sınırlarını her gün biraz daha zorla

63. Bir sanat eserine bak

64. Bir reklam müziğini mırıldan

65. Kilonu sabitle

66. Bir ağaç yetiştir

67. Kuşları besle

68. Çizgini koru

69. Ayağa kalk ve esne

70. Her zaman B planın olsun

71. Yeni bir şey çizmeyi öğren

72. Bir fıkra öğren

73. Duygularının sorumluluğunu al

74. Kendi ihtiyaçlarını bil

75. Daha iyi bir dinleyici ol

76. Kendi sınırlarını bil, başkalarının da bilmesine izin ver

77. Birisine kuş dilinde ‘iyi günler’ de

78. Kağıttan uçak yap

79. Her gün egzersiz yap

80. Yeni bir şarkının sözlerini öğren

81. İşe erken git

82. Gardrobunu ayıkla

83. Bir çocukla oyna

84. Pikniğe git

85. İşe farklı yoldan git

86. İşten izin al

87. Otomobiline araç kokusu koy

88. Bir film izle ve patlamış mısır ye

89. Uzaktaki bir arkadaşına yaz

90. Maça git ve hep bir ağızdan tezahürat söyle

91. Bir yemek pişir, mum ışığında ye

92. Koşulsuz sevginin öneminin farkında ol

93. Tavır almanın ne kadar stresli olduğunu unutma

94. Günlük tut

95. Canavar gülüşünü öğren

96. Her zaman bir seçeneğin olduğunu unutma

97. İnsanlardan destek al

98. Diğer insanları bir arada tutmaya çalışmaktan vazgeç

99. Uykunu al

100. Daha az konuş, daha çok dinle

101. İnsanları öv