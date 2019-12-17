Bir psikoloji öğretmeninden stresle baş etmek için 101 tavsiye
ABD’nin California eyaletinde bir lisede psikoloji öğretmeni olan Brett Phillips’in, stresle başa çıkmak için listelediği 101 madde, internette viral oldu. Phillips’in altın değerindeki tavsiyelerini ise bir öğrencisi Twitter’da paylaştı.
1. Her zamankinden 15 dakika erken kalk
2. Bir gece önceden ertesi günün sabahına hazırlan
3. Bol kıyafetler giyin
4. Sırtını antidepresanlara dayama
5. Arkadaşlarınla buluş
6. Hafızana güvenme, not tut
7. Cihazlarının rutin kontrollerini yap
8. Yedek anahtar yaptır
9. Daha sık ‘hayır’ de
10. Hayatının önceliklerini belirle
11. Negatif insanlardan kaçın
12. Zamanını akıllıca kullan
13. Yemeklerini basitleştir
14. Önemli belgelerin kopyalarını her zaman sakla
15. İhtiyaçlarını önceden karşıla
16. Bozuk eşyaları tamir et
17. Sevmediğin işler için yardım iste
18. Detaylarda boğulma, küçük işlere büyük vakit harcama
19. Problemlerine meydan oku
20. Zorluklara farklı şekilde bak
21. Hayatını toparla
22. Gülümse
23. Yağmur için hazırlıklı ol
24. Bir bebeği gıdıkla
25. Kedi ya da köpek sahiplen
26.Bütün soruların cevaplarını bilme
27. Bir umut ara
28. Birine güzel bir şey söyle
29. Bir çocuğa uçurtma uçurmayı öğret
30. Yağmur altında yürü
31. Her güne bir oyun zamanı sığdır
32. Köpük banyosu yap
33. Aldığın kararların farkına var
34. Kendine inan
35. Kendine negatif şeyler söylemeyi bırak
36. Kazandığını hayal et
37. Mizah anlayışını güçlendir
38. Yarının daha iyi olacağını düşünmeyi bırak
39. Kendini hedefler belirle
40. Sevinçten dans et
41. Tanımadığın birine selam ver
42. Bir arkadaşına sarıl
43. Yıldızlara bak
44. Daha yavaş nefes almaya çalış
45. Bir melodiyi ıslıkla çalmayı öğren
46. Bir şiir oku
47. Bir senfoni dinle
48. Bir bale izle
49. Yatağa kıvrıl bir öykü oku
50. Yeni çıkan bir şeyi yap
51. Bir kötü alışkanlığına son ver
52. Kendine bir çiçek satın al
53. Çiçekleri koklamaya zaman ayır
54. Diğerlerinden destek al
55. Birinden seni dinlemesini iste
56. Her ne yapacaksan bugün yap
57. Neşeli ve pozitif şekilde çalış
58. Güvenlik, önceliğin olsun
59. Her şeyi ölçüşü yap
60. Görünüşüne özen göster
61. Üstün olmaya çabala, mükemmel olmaya değil
62. Sınırlarını her gün biraz daha zorla
63. Bir sanat eserine bak
64. Bir reklam müziğini mırıldan
65. Kilonu sabitle
66. Bir ağaç yetiştir
67. Kuşları besle
68. Çizgini koru
69. Ayağa kalk ve esne
70. Her zaman B planın olsun
71. Yeni bir şey çizmeyi öğren
72. Bir fıkra öğren
73. Duygularının sorumluluğunu al
74. Kendi ihtiyaçlarını bil
75. Daha iyi bir dinleyici ol
76. Kendi sınırlarını bil, başkalarının da bilmesine izin ver
77. Birisine kuş dilinde ‘iyi günler’ de
78. Kağıttan uçak yap
79. Her gün egzersiz yap
80. Yeni bir şarkının sözlerini öğren
81. İşe erken git
82. Gardrobunu ayıkla
83. Bir çocukla oyna
84. Pikniğe git
85. İşe farklı yoldan git
86. İşten izin al
87. Otomobiline araç kokusu koy
88. Bir film izle ve patlamış mısır ye
89. Uzaktaki bir arkadaşına yaz
90. Maça git ve hep bir ağızdan tezahürat söyle
91. Bir yemek pişir, mum ışığında ye
92. Koşulsuz sevginin öneminin farkında ol
93. Tavır almanın ne kadar stresli olduğunu unutma
94. Günlük tut
95. Canavar gülüşünü öğren
96. Her zaman bir seçeneğin olduğunu unutma
97. İnsanlardan destek al
98. Diğer insanları bir arada tutmaya çalışmaktan vazgeç
99. Uykunu al
100. Daha az konuş, daha çok dinle
101. İnsanları öv