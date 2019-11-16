Hastane bahçesinde ölüm kalım savaşı
Bartın'da Metin Ay (70), muayene olmak için gittiği devlet hastanesinin bahçesinde kalp krizi geçirdi. Acil servise taşınırken sedyenin üzerine çıkan doktorun kalp masajı yaptığı Metin Ay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bartın Devlet Hastanesi'ne dün muayene olmaya giden Metin Ay, bahçede beklerken bir anda yere yığıldı. Bahçede bulunanlar, hastanenin güvenlik görevlilerine bildirdi. Hastanenin acil servisinden gelen doktor ve acil müdahale ekibi, Metin Ay’ı sedyeye koydu.
Bir an bile vakit kaybetmedi
Bu sırada bir doktor, sedyenin üzerine çıkarak, Metin Ay’a kalp masajı yaptı. Görevliler tarafından acil servise götürülürken, doktorun Ay'a müdahalesi de devam etti. Ancak Metin Ay, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Doktorun sedyenin üzerinde Metin Ay’a yaptığı müdahale, bir kişi tarafından cep telefonu ile kayda alındı.