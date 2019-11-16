Hastane bahçesinde ölüm kalım savaşı

Bartın Devlet Hastanesi'ne dün muayene olmaya giden Metin Ay, bahçede beklerken bir anda yere yığıldı. Bahçede bulunanlar, hastanenin güvenlik görevlilerine bildirdi. Hastanenin acil servisinden gelen doktor ve acil müdahale ekibi, Metin Ay’ı sedyeye koydu.

Bir an bile vakit kaybetmedi

Bu sırada bir doktor, sedyenin üzerine çıkarak, Metin Ay’a kalp masajı yaptı. Görevliler tarafından acil servise götürülürken, doktorun Ay'a müdahalesi de devam etti. Ancak Metin Ay, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Doktorun sedyenin üzerinde Metin Ay’a yaptığı müdahale, bir kişi tarafından cep telefonu ile kayda alındı.