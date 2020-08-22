Bir sen misin perişan virüs yüzünden...

Bitki virüsleri

Koronavirüs tüm dünyada etkili oluyor. Peki virüsler sadece insanların mı sorunu? Hayır, değil. Bitkilere zarar veren virüsler de var. Virüsler, içinde çoğaldığı bitki hücresinin yaşamsal faaliyetini olumsuz etkiler ama bitkiye herhangi bir zehirli madde vermez. Virüsler, aşı, tohum, polen, böcekler ve yabancı otlarla bitkiden bitkiye taşınabilirler. Virüslerin neden olduğu hastalıklar, sebze ve meyvelerdeki verimi düşürür.

Peki ya korona?

Pandemi döneminde bahçeyle ya da balkondaki saksı çiçekleriyle uğraşmak, hareketsiz kalınmasını engelledi. Hem de insanların psikolojisine iyi geldi. “Bahçeyle uğraşmak virüse yakalanmak açısından tehlikeli mi? Virüs, topraktan ya da bitkilerden bulaşır mı?” soruları akıllara takıldı.

Koronavirüs bitki hücresinde yaşamıyor. Dolayısıyla virüsün çiçeklerle, bitkilerle bulaşmasının söz konusu olmadığı düşünülüyor. Ama siz yine de bahçe ve bitkilerle uğraşırken maske takın, elinizi yüzünüze sürmeyin. Sonrasında da ellerinizi mutlaka iyice yıkayın.

Eski taslar mantar oldu

Eski tasları önce kırmızıya boyamak, üstüne beyaz noktalar yaparak onları bir çubuğun ucuna yerleştirip dev mantarlara dönüştürmek ne kadar zor olabilir ki? Bahçelere, balkonlara değişik ve eğlenceli ayrıntılar eklemek işte bu kadar basit.

Ağustosta bahçede ne yapmalı?

Çimleri her gün sulayıp haftada bir kez kesin.

Çit bitkilerini budayın.

Eylül ayında çim ekilecek alanların toprak hazırlığını bu ay yapın.

Soğanlı bitkilerin, otsu bitkilerin ve ağaçların diplerini temizleyin.

Bahçenizde lavanta varsa ay sonuna doğru onu budayın.

Her şeyin küçüğü güzel

Küçük objeleri ve çocuklarınızın oyuncaklarını, bitkilerle birlikte saksılarda kullanarak mini mini bahçeler yapabilirsiniz. Çocuklarınızla birlikte bunları hazırlayarak şahane vakit de geçirebilirsiniz.