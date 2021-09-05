Diğer Sporlar Bir sonraki 'altın' olsun! Türkiye 5. kez madalya aldı

Bir sonraki 'altın' olsun! Türkiye 5. kez madalya aldı

Diğer Sporlar

Bir sonraki 'altın' olsun! Türkiye 5. kez madalya aldı

Türkiye, Voleybol Avrupa Şampiyonası'nı 3'üncü olarak bitirdi ve bronz madalya alma başarısı gösterdi. Bu turnuva tarihinde 3. kez bronz madalya alan milliler, toplamda ise 5. madalyasını aldı.

05 Eylül 2021, Pazar 08:29 Son Güncelleme:
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Avrupa Şampiyonası'nda daha önce 2'şer kez ikincilik (2003, 2019) ve üçüncülük (2011, 2017) yaşayan A Milli Takım, 3. kez bronz madalya alarak toplamda 5. kez kürsü gördü.

Üçüncülük maçında Hollanda ile karşılaşan milliler, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Yarı finalde Sırbistan'a elenmesinin ardından final şansını kaybeden Türkiye, 2019'da da yine bronz madalya almıştı.


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