Bir sonraki 'altın' olsun! Türkiye 5. kez madalya aldı

Avrupa Şampiyonası'nda daha önce 2'şer kez ikincilik (2003, 2019) ve üçüncülük (2011, 2017) yaşayan A Milli Takım, 3. kez bronz madalya alarak toplamda 5. kez kürsü gördü.

Üçüncülük maçında Hollanda ile karşılaşan milliler, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Yarı finalde Sırbistan'a elenmesinin ardından final şansını kaybeden Türkiye, 2019'da da yine bronz madalya almıştı.



