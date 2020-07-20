Bir sonraki Apple Pencil, gerçek dünyadan renkleri algılayabilecek

iPad çıktığından bu yana uzun bir yol kat etti ve iPadOS'un tanıtımı ile şirket iPad'i artık bir bilgisayar olarak konumlandırıyor. Apple Pencil, iPad'in çarpıcı ProMotion ekranından yararlanan en hayati aksesuarlardan biri. Sanatçılar bunu dijital sanat, çizim, düzenleme ve çok daha fazlası için kullanıyor. Şimdiyse şirket Apple Pencil’ı daha da geliştiriyor.

Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Markalar Ofisi tarafından yayınlanan en son Apple patentine göre , Apple Pencil veya bir stylus kalem, çeşitli uygulamalarda kullanılabilecek renkleri tanımak için fotodetektörler içerecek.

Yeni Apple Pencil, yeni versiyonlarında çevrede bulunan renkleri kopyalayabilecek, dijital ortama aktarabilecek. Fotodedektörlü kalem çeşitli uygulamalarda kullanılabilecek. Apple’ın aldığı patentin ismi fotodedektörlü Apple Pencil değil, onun yerine daha geniş kapsamlı olan “Renk Örnekleme Kalemli Bilgisayar Sistemi” adı seçildi. Bu Stylus tipi kalem, çok sayıda fotodedektör barındırabilecek ve farklı renk kanallarını tanıyabilecek. Sensörler ayrıca gerçek dünyadaki nesnelerin renklerini de algılayabilecek.

Apple'a göre, kalemdeki renk sensörü işlevselliği uçta veya uca bağlı bir ışık kılavuzu aracılığıyla bulunacak. Basit bir deyişle, teknoloji, kullanıcıların kalemi bir nesnenin üzerine yerleştirmesine ve rengini algılamasına izin verecek. Söz konusu renk daha sonra bir görüntüyü, çizimi, düzenlemeleri veya başka bir amacı geliştirmek için dijital olarak kullanılabilecek. Renk tespit edildikten sonra, çizim uygulamasında bir renk paletine yerleştirilebilecek. Apple, ekranları ve yazıcıları kalibre etmek, sağlık ölçümleri ve çok daha fazlası gibi bir dizi başka yardımcı programdan da bahsediyor.

Son olarak, Apple'ın çok fazla patent başvurusunda bulunduğunu belirtmek önemli. Böyle bir patent olması Apple’ın böyle bu teknolojiyi gerçekten üreteceğinin bir kanıtı değil.











