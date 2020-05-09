Bir sonraki Apple Watch panik atakları tespit edebilecek

Jon Prosser, bir sonraki Apple Watch'un panik atakları tespit edebileceğini bir kez daha yineledi. Bu, Apple'ın giyilebilir cihazla ilgili tartışmayı planladığı yeni kan oksijen sensörü ile mümkün olacak.

Bu, Apple'ın panik atak tespiti ve diğer zihinsel sağlık izleme biçimlerini akıllı saate getirdiğini söyleyen ilk duyum değil.

Panik atak tespit sistemi, bir panik ya da anksiyetenin gelmekte olduğunu tespit ederek kullanıcısını uyaracak. Bu sayede kullanıcı, bu atakları kontrol edebilmek için nefes egzersizlerini yapabilecek. Saat, ayrıca stresle ilgili tüm sorunları kayıt altına da alacak ki bu sayede doktorların hastalarını iyileştirmelerine yardımcı olacak.

Jon Prosser, bu yıl bu özelliğin piyasaya sürülmesini umarken, gelecek yıla ertelenme olasılığı olduğunu da iddia ediyor. Ayrıca Prosser, bu özelliğin kandaki oksijen sensörü vasıtasıyla çalışması durumunda WWDC’de (Dünya Geliştiriciler Konferansı) tanıtılmayacağını söyledi. Prosser’a göre böyle bir yenilik kullanılırsa, sonbahar aylarındaki Apple Watch Series 6 duyurusunda tanıtılacak.

WatchOS 7'nin bir parçası olduğu söylenen diğer yeni özellikler, ebeveynlerin çocukları için Apple Watch'u kurmasına izin verecek bir Çocuk modunu içeriyor. Ayrıca günün belirli saatlerinde belirli uygulamaların kullanımını sınırlayan bir Okul Saati özelliği de olacak. Ayrıca yeni saat kadranları, uyku takibi de yapabilecek.

Geçtiğimiz sene tanıtılan Apple Watch Series 5 ile Always-On Display özelliği kullanıcılara sunulmuştu. Apple Watch Series 6 ile birlikte daha fazla değişikliğin yaşanması bekleniyor.



