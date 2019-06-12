Bir sonraki milli maç ne zaman? Türkiye Andorra maçı ne zaman?
A Milli Takımımızın Fransa ve İzlanda ile oynadığı maçın ardından futbolseverler internette bir sonraki milli maç ne zaman? Türkiye Andorra maçı ne zaman? sorularını aratıyor. İşte Türkiye – Andorra maçı ile ilgili detaylar ve Milli Takım’ın maç programı…
EURO 2020 H Grubu 4. maçında İzlanda ile karşılaşan ve 2-1 mağlup ayrılan A Milli Takımımızın bir sonraki maçı internette merak ediliyor. Peki, Bir sonraki milli maç ne zaman? Türkiye Andorra maçı ne zaman? İşte Milli Takım’ın 2019 maç programı…
TÜRKİYE ANDORRA MAÇI NE ZAMAN?
Grubunda 4 maça çıkan ve 3 galibiyet 1 mağlubiyet alan milli takım, bir sonraki maçını 7 Eylül tarihinde Andorra ile oynayacak.
Milli takımın sonraki maç programı ise şu şekilde olacak;
10 Eylül Moldova-Türkiye
11 Ekim Türkiye-Arnavutluk
14 Ekim Fransa-Türkiye
14 Kasım Türkiye-İzlanda
17 Kasım Andorra-Türkiye