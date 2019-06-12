EURO 2020 H Grubu 4. maçında İzlanda ile karşılaşan ve 2-1 mağlup ayrılan A Milli Takımımızın bir sonraki maçı internette merak ediliyor. Peki, Bir sonraki milli maç ne zaman? Türkiye Andorra maçı ne zaman? İşte Milli Takım’ın 2019 maç programı…

TÜRKİYE ANDORRA MAÇI NE ZAMAN?

Grubunda 4 maça çıkan ve 3 galibiyet 1 mağlubiyet alan milli takım, bir sonraki maçını 7 Eylül tarihinde Andorra ile oynayacak.

Milli takımın sonraki maç programı ise şu şekilde olacak;

10 Eylül Moldova-Türkiye

11 Ekim Türkiye-Arnavutluk

14 Ekim Fransa-Türkiye

14 Kasım Türkiye-İzlanda

17 Kasım Andorra-Türkiye