Bir şorta 30 telefon sığdırdı
Hollanda'da 34 yaşındaki Romanyalı bir adam, bir konser sırasında 30 cep telefonu çaldı. Konser esnasında birçok şikayet alan polis, adamın şortunda saklanmış 30 çalıntı telefona ulaştı.
29 Ocak 2020, Çarşamba 16:02 Son Güncelleme:
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Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Kanadalı alternatif rock grubu Sum 41'in konserine gelen 34 yaşındaki Romanyalı bir adam, bisiklet şortuna saklanmış 30 cep telefonuyla yakalandı. Konser esnasında çok sayıda 'cepçilik' şikayeti alan Hollanda polisi, harekete geçti. Konserin yapıldığı AFAS Live'a gelen polis, şikayetçilerin tarifine uyan adamı buldu. Romanyalı hırsızın bu hafta içinde hakim karşısına çıkması bekleniyor. Sum 41'in Ocak ayının başında Belçika'ya bağlı komşu şehir Antwerp'teki konserinde de bir adam üzerindeki çalıntı 50 cep telefonuyla bulunmuştu. Avrupa ülkelerinde hırsızlık ve soygun çetelerinin spesifik suçlarda giderek güçlendiği gözlemleniyor.
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