Bir sorunumuz var: Motivasyon

Yüz yüze eğitime geçişle birlikte yeni bir düzene uyum sağlamaya çalışıyoruz. Okullarından aylarca uzak kalan çocukların bir anda eski düzene dönmelerini beklemek çok da gerçekçi bir yaklaşım değil. Evde alıştıkları belirli bir konfor alanından çıkıp yeniden okul rutinine alışmaları zaman alacak. Bu yüzden çocuklara biraz alan tanımak gerekiyor. Bu süreçte ebeveynlere yardımcı olabilecek bazı tavsiyeler:

“Zaten bir şey öğrenemediler, uzaktan eğitimle olmuyor, bir yılı boşa gitti” gibi söylemler çocuğun motivasyonunu azaltmasının yanında “kaybettikleri” ile ilgili kaygı ve suçluluk duymasına sebep olabilir.

gibi söylemler çocuğun motivasyonunu azaltmasının yanında ile ilgili kaygı ve suçluluk duymasına sebep olabilir. İster yüz yüze ister online eğitim olsun geribildirim ve öğrencilerin başarı duygusunu tatmaları motive kalabilmeleri açısından önemli. Bu yüzden sadece sonucu değil süreci ve attığı adımları da takdir edin.

Yalnızca eksiklere veya yapılacaklara odaklanmak biraz göz korkutabilir. “Elimizde neler var? “ diye bakmak ve çocuğun biraz da olsa yaptığı şeyleri hatırlatmak daha yapıcı bir yol.

diye bakmak ve çocuğun biraz da olsa yaptığı şeyleri hatırlatmak daha yapıcı bir yol. Birlikte hedef panosu hazırlayın. Çocuğunuzun farklı gazete ve dergilerden hedeflerine yönelik kestiği resimleri bir kartona kolaj yapabilirsiniz. Tabi bu hedeflerin sizin değil onun hedefleri olması önemli.

Büyük parçaları bölün. “Çok ödev” göz korkutur. Ödevleri daha küçük birimlere bölüp tamamlanan her bir birim için bir yıldız verin. Parçaları bitirdikçe motivasyonu artacak.

göz korkutur. Ödevleri daha küçük birimlere bölüp tamamlanan her bir birim için bir yıldız verin. Parçaları bitirdikçe motivasyonu artacak. Motivasyon eksikliği mi, kaygı mı? Ders çalışmak istememesinin altında kaygı yatıyor olabilir. Kaygı söz konusu ise bunun farkında olup eksik olduğu noktalarda ona destek olmanız çözüm için önemli bir adım.

Notlarına bakıp öfkelenmek çoğu zaman sorunu çözmüyor. Bunun yerine ders, ödev, oyun saatlerini planlamasına ve organize olmasına yardımcı olabilirsiniz.

Unutmayın, çocuğunuzla aynı takımdasınız. Cezalandırmak, yargılamak, aşağılamak, sürekli müdahale etmek işe yaramayacağı gibi ilişkinizin de bozulmasına yol açacaktır.