Bir stomalının hikayesi: Torbayla Yaşamak

Başarılarla dolu bir iş yaşamı olan Türk Hava Yolları (THY) İtalya Bari Genel Müdürü Kahraman'ın, hastalığı yaşayanlara rehber olması niyetiyle yazdığı kitap 25 Ağustos'ta Vega Yayınlarından çıktı.

Subay bir babanın kızı olan ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde gezerek büyüdüğünü belirten Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllar mücadele ettiği hastalığını, mücadelesini ve stomalı yaşama dair bildiklerini anlattı.

Kahraman, çocukluğundan itibaren karın ağrıları olduğunu ancak 39 yaşına kadar hastalığına teşhis konulamadığını aktararak, "Çocukken 4-5 günde 1 kere zor bela tuvalete çıkar, o günü de ızdırapla ağlayarak geçirirdim. Annem babam elimden tutar çocuk doktoruna götürürdü. Doktor, 'Benim yapacağım bir şey yok. Buna bir dahiliye uzmanı baksın.' der, dahiliye uzmanı tekrar çocuk doktoruna gönderirdi." diye konuştu.

15 AMELİYAT GEÇİRDİ

Yaşamı boyunca 15 ameliyat geçirdiğine dikkati çeken Kahraman, 38 yaşındayken, bir senede 10 kez kolonoskopi olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Normalde kolonoskopi bağırsağın delinme ihtimali olduğu için, hastaya bir ya da iki senede bir kere yapılır. Bunların sonunda lenfositik kolit tanısı konuldu. Bu süreçte karnım şişiyordu. Mesela iş yerinde öğlen bir şey yediğimde yarım saat geçmeden 5-6 aylık hamile gibi karnım şişiyordu. Yanımda ya hamile kıyafeti taşımaya ya da büyük beden kıyafetler giymeye başladım. Sonra tekrar kanamalı ishaller başladı. Yine kolonoskopi yapıldı. Bu sefer de soliter rektal ülser teşhisi konuldu. Ülser denilen yaralardan rektumda çıkmış.

Alerjim olduğu için tek ilacı olan kortizonu kullanamadım ve doktor çaresizce ameliyatla o bölgenin çıkartılması gerektiğini söyledi. 5 farklı cerraha gittim. Hepsi ameliyat olmam gerektiğinde hemfikirdi ve benim cerrahım dışında hepsi defekografi istedi. Benim doktorum uygulamanın ağrılı olduğunu söyleyerek 'Açınca zaten göreceğiz' diyerek beni ikna etti. Çok iyi imkanlarda ameliyat oldum fakat ağrılarım geçmedi. Bu sefer de doktor ameliyat bölgemde daralma olduğunu belirterek genişletme dedikleri uygulamalara başladı. Hepsi çok ızdıraplı, ağrılı, uyutularak yapılan zor işlemlerdi. Nihayet doktorum defekografi MR'ı istedi. Bunun sonucunda bağırsağımın üst kısmında 15 santimlik kısmın hiç çalışmadığını öğrendik."

"AMELİYATA GİRDİĞİMDE TORBAYLA UYANACAĞIMI BİLMİYORDUM"

Ömür Kahraman, yaşadığı sağlık sorununa teşhisi konulunca mutlu olduğunu kaydederek, "Doktor, son bir ameliyat daha yapacağını söyledi. Ben de ilkindeki gibi kolay geçeceğini düşünerek ameliyata girdim. Fakat uyandığımda vücudumun 8 yerinden kablo çıkıyordu. Biraz kendime geldiğimde vücudumun sağ tarafında da bir torba olduğunu fark ettim. Ameliyata girdiğimde torbayla uyanacağımı bilmiyordum. Torbanın ya da stomanın ne olduğunu da bilmiyordum. Doktorum gelince ona sordum, o da 'Senin bağırsağını karnına ağızlaştırdık, ucunda bir torba var, senin dışkın bundan sonra bu torbaya gelecek sen de bunu temizleyeceksin.' dedi. Bunu o vaziyetteki bir hastanın anlayabilmesi mümkün değil." dedi.

Ameliyat sonrası torbanın kullanımı ve bakımı için bilgilendirmeye gelen firma yetkililerinin eldiven ve çift kat maskelerle kendisine yaklaştığını söyleyen Kahraman, "Kendi kendime, 'Eyvah ben ne oldum böyle.' dedim. Kendimi ilk defa bir pislik gibi gördüm. Anlatılan hiçbir şeyi anlamadım." ifadelerini kullandı.

Kahraman, stomalı insanların toplumdan soyutlandığının altını çizerek hastalık yüzünden eşlerinden ayrılan, intihar eden veya ibadetlerini terk eden örneklerin bulunduğunu aktardı.

TORBAYA RAĞMEN SEVİP SEVİLİYORUZ

Kahraman, bugün Türkiye'de senede 20 bin hastaya, Avrupa'da ise yaklaşık 500 bin hastaya torba açıldığını vurgulayarak, "Belki çok yakınımızdaki insanlar torba kullanıyor ama hepsi kendisini saklıyor. Önemli olan onlara yalnız olmadıklarını hissettirmemiz. Ben bu süreçte eğitim hayatıma devam ettim, işimde yükseldim. Türk Hava Yollarının 328 noktadaki 3 kadın müdüründen birisi olabildim. Evlendim, sevip sevildim. Torbaya rağmen sevip sevilebiliyorsunuz." dedi.

Hastalığı atlatmadan önceki yaşadıklarını unutmak istediğine değinen Kahraman, kitap yazma fikrine ilişkin şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıl İtalya'da plajda yürürken önümde yürüyen güzelce bir bayana gözüm takıldı. Kadın bir anda geri döndü ve ben gördüklerime inanamadım. O güzel dediğim kadının karnının orta yerinde torba var ve saklamamış, hatta bikini giymiş alenen öyle geziniyordu. Etrafa baktım kimse kadıncağızla ilgilenmiyordu. Kadınla biraz konuştuk. Bağırsağı dışarıya alınmış, artık öyle yaşıyormuş. Çok rahat olduğunu ve kimsenin onunla ilgilenmediğini söyledi. O gün kendime çok üzüldüm. 'Ben neden bu kadın gibi yaşamadım.' diye düşündüm. O şokla eve geldim. Bir arkadaşımın sosyal medyada, 1,5 yaşındaki bir çocuğa torba takıldığını gösteren paylaşımını gördüm. Dedim ki, 'Allah'ım sen bana bugün bir işaret gönderiyorsun, ben bu işareti gördüm. Benim yaşadığım o utangaçlığı, saklanma ihtiyacını, bugün torbalı olan kardeşlerim yaşamasınlar diye ben stomalı yaşamla ilgili bir kitap yazacağım.' 49 yaşındayım ve kendimi bildim bileli yani 45 yıldır hep karnım ağrıyor, hep bağırsağımla uğraşıyorum. Bu kitabı onlara umut olsun, tünelin ucundaki ışık olayım, hayatlarına dokunayım diye yazdım."

AA