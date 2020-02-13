Bir tek öpüşeni görmek nasıl bir namus anlayışıdır?

Görüntüler eski mi, yeni mi bilmiyorum. Önemli olan bunları sık sık yaşıyor olmamız, belli ki daha da yaşayacak olmamız. O yüzden iki kelime etmek şart: İETT otobüsünde öpüşmek namussuzluk değildir. Namus bekçiliği yapanlara itiraz etmek de, ‘karışmayın’ demek de rahatsız olduğunu göstermenin gereğidir.

Kadına şiddete, tacize, tecavüze, pedofiliye, her türlü pisliğe, çürümüşlüğe tepki göstermeyenler ve rahatsızlık duymayanlar; iki insan birbirini sevdi/öptü diye de rahatsızlık duymasın bi zahmet. O kadar pis şey olurken nasıl sesinizi kesip oturuyorsanız, yine öyle yapın, görmezden gelin, olsun bitsin. Olmaz mı?

Önce Demet Akalın, sonra Özlem Yıldız açıkladı… Öpüşmeyi, sarılmayı bırakmışlar! Niye? Ortada virüsler kol gezdiği için! Kimseyle öpüşmüyor, el sıkmıyor, uzaktan merhaba diyorlarmış. Çok iyi yapıyorlar, keşke herkes yapsa. Biz öyle bir milletiz ki, bu lafları ukalalık, havaya girme, artislik gibi algılıyoruz.

Çünkü biz arkadaşlarımıza, onları içimize soka soka sarılmayı, öpüşmeyi seviyoruz. Ama yapmayın! Çekinmeyin, kibarca söyleyin, başka insanları da uyarmış/ uyandırmış olun. Özellikle toplu taşımaya bindiğinizde, AVM’lerde dolaştığınızda elinizi sık sık yıkayın, yıkamadan sakın bir şey yemeyin.

Mikroplar elden ele dolaşıyor çünkü. Valla 15 gün yatak döşek yatınca, ben de kimseyi öpmek istemiyorum artık. Kimse kusura bakmasın artık.



