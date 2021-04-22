Razer, bir süredir akıllı telefon aksesuarında da kullanıcıların beğenisini topluyor. Peki, yeni Arctech Pro kılıf, Razer telefon kılıfları yelpazesinde nasıl bir performans sergiliyor? Ben de iPhone 12 Pro Max ve Razer Arctech Pro kılıfla yaşadıklarımı bu yazıda ele aldım.

Archtech kılıflarını sevmenizdeki ilk şey, sunduğu genel his. Kullanılan malzeme iyi bir tutuş sağlıyor. Bu sayede telefon, düz ya da eğimli bir yüzeyde kaymadan durabiliyor.

Ancak malzeme sert bir dokuya sahip ve tutuşu arttırıyor. Kullanımım boyunca telefon elimden düşecek gibi olmadı. Telefondaki Ceramic Shield korumaya ek kılıf da size sağlamlık ve dayanıklılık sağlıyor.

Kılıf, telefonunuzun sınırlarını zorlarken ısının dağılmasına izin veren Thermaphene Soğutma Teknolojisi de dahil olmak üzere, Archtech kasa serisinden beklediğiniz her şeyi size sunabiliyor. Aynı zamanda şık görünüyor. Siyah kasa ve Razer yeşili kaplama, iPhone 12 Pro Max’in mavi rengini kapasa da telefona farklı bir hava katıyor.

Markanın yeşil ve siyah renk uyumunu sunmak adına kamera çerçevesinde yeşil bir şerit sunulan kılıfın havalandırma delikleri bulunuyor. Arka kısımda sunulan özel bir sistem sayesinde telefona ekstra bir havalandırma sunuluyor.

Kılıf, mikrofiber astar, ısıyı telefonun gövdesinden uzaklaştırmaya yardımcı olan Thermaphene katmanı ve ısıyı dağıtan delikli kaplama olmak üzere üç katmandan oluşuyor. Testler kılıfın iPhone'u 6 dereceye kadar daha soğuk tutmayı başardığını da ortaya koyuyor.

Bu arada Razer Arctech iki farklı versiyonda geliyor. Bunlar Slim ve Pro. Arctech Slim, standart düşmelere karşı koruma sağlayan daha ince bir yapıda tasarlandı. Arctech Pro ise telefonu 3 metreye kadar yüksekliklerden düşmeye karşı koruyabiliyor. Ancak telefonumu bu yükseklikten düşürmedim. Değeri ne olursa olsun bu, günlük kullanım için bol miktarda koruma sağlıyor.

Arctech Pro, birkaç katmandan oluşan tek parçalı esnek bir kılıf. İç kısımda, iPhone'unuzun arkasının çiziksiz kalmasını sağlamak için yumuşak bir astar var. Mikrofiberin arkasında, ısıyı telefonunuzdan emip uzaklaştıran ve aynı zamanda cihazınız için bir yastık sağlayan termafen katman bulunuyor Dış kısım, tutması kolay, yumuşak dokunuşlu kadifemsi bir yüzeye sahip. Havalandırma delikleri de ısının cihazınızdan dışarı atılmasına yardımcı oluyor.

Arctech Pro ile Slim modellerin aksine telefonun her yerinde tam koruma elde ediyorsunuz. Lightning bağlantı noktası, alt hoparlörler, sessize alma tuşu ve üç lensli kamera sistemi için kesin kesikler var. Ses düğmeleri ve yan düğmenin üstü ise kapatılmış. Ancak basıldıklarında tıklamalı geri bildirimi koruyorlar.

iPhone'un ekranı, Arctech Pro kılıfının yükseltilmiş tamponu ile korunuyor. Böylece onu bir masanın üzerine yüz aşağı bakacak şekilde bile yerleştirebilirsiniz. Ön cam yine de güvenli kalıyor.

Isı dağıtımı konusunda Razer Arctech Pro'nun termafen tabakası ve dış havalandırma delikleri, telefonu serin tutmaya yardımcı oldu. Kablosuz olarak şarj olurken bile dokunduğumda sıcak hissettirmedi. Oyun oynarken de sıcaklık elde çok hissedilmiyor.

Sonuca bağlayacak olursam, Razer Arctech Pro şu ana kadar en sevdiğim kılıflardan biri haline geldi. İnce, hafif ve kolayca takılıp çıkarılabiliyor. Yumuşak dokunuşlu dış yüzeye dokunmak hoş ve elde tutuşu kuvvetlendiriyor. Telefonun çok ısınmasına da izin vermiyor. Telefonu yere düştüğünde de korunduğunu bilmek size rahatlık sağlıyor.