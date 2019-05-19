Bir tıkla ucuzluk

Dijitalleşme her alanda olduğu gibi alışverişte de önemli bir dönüşüm süreci başlattı ve e-ticaret artık hayatımızın olmazsa olmazları arasına girdi. Türkiye’de internetten alışveriş yapan kişi sayısı 2018’de 39.3 milyona, harcama miktarı yıllık 62 milyar liraya ulaştı. 2017’de harcama 42 milyar seviyesindeydi. E-ticaret harcamasındaki yıllık büyüme yüzde 40’ı aştı.

HER ŞEYİ ALIYORUZ

4-5 yıl önce vatandaşların sadece yüzde 10-15’i internetten alışveriş yaparken, bu oran şimdi yüzde 50’ye ulaşmış durumda. Son dönemde internette en fazla harcama tatil/ seyahat için yapılıyor. Bunu elektrikli ev aletleri, elektronik, cep telefonu, giyim, oyuncak, mobilya ve aksesuarlar, yiyecek/içecek maddeleri takip etti. Bu sıralama ihtiyaca ve zamana göre değişiyor.

DAHA UYGUNUNU ARAYIN

İnternetten alışveriş çok büyük zaman avantajı sağlıyor. Dükkan kirası, personel maaşı gibi giderler de minimum olduğu için internet mağazalarından alışveriş, fiyat açısından da çoğu zaman kârlı oluyor. İnternetten alışverişi daha avantajlı ve tasarruflu hale getirmek de mümkün. Hele nakdin kral olduğu ve kuruşun hesap edildiği bu dönemde alışverişten önce araştırma yapmak şart. Basit bir araştırmayla aynı ürünü farklı mecralarda çok daha uygun fiyata bulabilirsiniz.

KARGOLU KARGOSUZ FİYAT

Sitede gördüğünüz fiyata bakarken, KDV, kargo ücreti, taksitle alınacak vade farkları gibi detaylar çok önemli. Başta liste fiyatı cazip gibi gelen ürün bu ücretler eklendikten sonra bütçenizi aşabilir. O nedenle ödeme aşamasında, mutlaka ödenecek toplam tutara bakın.

FİYATI KARŞILAŞTIR GEÇMİŞİNİ GÖR

Aynı ürünü daha ucuza bulmak için karşılaştırma yapmak, internetten alışverişte altın kurallardan biri. Karşılaştırma konusunda akakce.com, cimri.com, enuygun.com, teknofiyat.com, kozmetikfiyatlari.com gibi en çok tercih edilen ve doğru yönlendirme yapabilen siteleri kullanabilirsiniz. İki farklı karşılaştırma sitesini kullanarak fiyatların doğruluğunu da test etmiş olursunuz. Yine bu sitelerden o ürünün geçmiş dönem fiyatlarını, gerçekten indirim olup olmadığını ‘fiyat analizi’ butonlarından tespit edebilirsiniz.

İNDİRİM KUPONLARI

Kupon kodu veya indirim kodu kullandıran siteler mevcut. Bunun için; kuponrazzi.com, Kuponkodlari.com, picodi.com, indirimkuponum.net, kuponkodlari.com, kuponly.com gibi online siteleri ziyaret etmenizde fayda var. ‘Yüzde 30’a varan indirim kodu’ veren bu sitelerde indirim kampanyalarını da bir arada bulabilirsiniz.

YORUMLARI OKUYUN

Alacağınız ürünü daha önce herhangi bir yerde incelemediyseniz mutlaka tüketici yorumlarını okuyun. Ayrıca bazı pazaryeri siteleri birçok satıcıyı biraraya getiriyor. Aradığınız bir ürün aynı sitede birçok satıcıda olabiliyor. O ürünü alacağınız satıcı hakkında yazılanları da okunumanızı ve verilen puanlara gözatmanızı tavsiye ederiz.

HARCARKEN KAZAN

avantajix.com, artiway.com.tr, digiavantaj.com gibi bazı siteler de indirimli ürünlere yönlendiriyor. O siteler üzerinden giderek ürün satın alırsanız alışveriş karşılığında komisyon ödüyor. Bu siteler alışveriş yaptığınız mağazalardan para aldığı için bir kısmını da size veriyor.

SMS'LERE İZİN VERİN BİLDİRİMLERİ AÇIN

GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar internetten alışverişte tasarrufun püf noktalarını POSTA’ya anlattı:

✔ İnternette ticaret faaliyeti yürüten markaların sunduğu indirimleri sürekli takip edin.

✔ Güvendiğiniz ve devamlı alışveriş yaptığınız e-ticaret sitelerinden gelen bildirimlere, bilgilendirici e-posta ve SMS’lere izin verin.

✔ Sadakat programlarına katılın.

✔ Özel günler dışında, mevsimsel ve dönemsel (okulların kapandığı veya açıldığı dönemler veya Ramazan ayı gibi) kampanyalar sunuluyor. Takip edin.

✔ İnternette daha fazla vakit geçirilen veya boş zamanın olabileceği saatlerde indirim kampanyaları yapılıyor.

✔ Örneğin; biz çalışma saatlerinin sona erdiği, akşam yemeği sonrası dinlenme vakitlerinde kampanyalarımızı devreye alıyoruz.

✔ Sahur vakitlerinde daha yoğun alışveriş yapılıyor. Ramazana özel indirimler genelde bu saatlerde sunuluyor.



