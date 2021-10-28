Bir TikTok kullanıcısı kendi sütünden tereyağı yapıp eşine yedirdi

TikTok kullanıcısı Laura Hall, kendi sütünden tereyağı yaptı. Bu anları sosyal medya hesabından "En büyük başarım" başlığı ile paylaşan Hall, "Başardım. Anne sütümden tereyağı yaptım. Bu benim yağım!" dedi. Hall, önceki videolarında yağı nasıl yaptığını da detaylandırdı.

Hall'un eşi, denediği tereyağına "10 üzerinden 5 puan" verdi.