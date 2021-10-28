Bilim & Teknoloji Bir TikTok kullanıcısı kendi sütünden tereyağı yapıp eşine yedirdi

Bir TikTok kullanıcısı kendi sütünden tereyağı yapıp eşine yedirdi

Bilim & Teknoloji

Bir TikTok kullanıcısı kendi sütünden tereyağı yapıp eşine yedirdi

Laura Hall isimli TikTok kullanıcısı, kendi sütünden tereyağı yaptı. Tereyağını eşine de yediren kadın, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

28 Ekim 2021, Perşembe 12:33 Son Güncelleme:
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TikTok kullanıcısı Laura Hall, kendi sütünden tereyağı yaptı. Bu anları sosyal medya hesabından "En büyük başarım" başlığı ile paylaşan Hall, "Başardım. Anne sütümden tereyağı yaptım. Bu benim yağım!" dedi. Hall, önceki videolarında yağı nasıl yaptığını da detaylandırdı.

Hall'un eşi, denediği tereyağına "10 üzerinden 5 puan" verdi.

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