Bir ton intikam: Ben ağladım sen de ağla

Çin’de Zhao adlı kadın, kendisini aldattığını öğrendiği 1 yıllık sevgilisinden ayrıldı. 3 gün boyunca ağlayan kadın, sevgilisinin hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ettiğini öğrenince intikam almaya karar verdi. Sevgilisinin kapısına bırakılmak üzere 1 ton soğan sipariş verdi.

'Kapısına bırakın'

Sipariş notunda ise “Alıcıyla temas kurmayın. Sadece soğanları alıcının kapısına bırakın” yazıyordu. Kurye, soğanları 4 saatte kapıya yığdı. Bir süre sonra eve gelen adam önce kapının önündeki soğanları, sonra da bu soğanların üzerine bırakılan notu gördü.

Komşu bile şikayetçi

Notta “Ben 3 gün boyunca ağladım. Şimdi sıra sende” yazıyordu. İsmini açıklamayan eski sevgili “Zaten aşırı dramatik davranışları nedeniyle ilişki bitmişti” dedi. Adamın komşusu ise “Zhao’nun sevgilisi ağladı mı bilmiyorum ama bu koku beni bile ağlattı” diye konuştu.