Bir ton sıvı çikolata yola saçıldı

Almanya'nın Werl kentinde bulunan bir çikolata fabrikasında teknik bir sorun yaşanmasıyla, yaklaşık 1 ton sıvı çikolata şehrin sokaklarında şelale gibi aktı.

Ülkenin batısındaki Werl'de bulunan fabrikanın deposundan akan çikolata, 10 metrekarelik bir alana yayıldı, ardından bu şekilde da dondu.

25 kişiden oluşan bir itfaiye ekibi, kürekler ve sıcak su yardımıyla yolda donan çikolatayı kazımaya çalıştı. Donmuş çikolataya yapılan ilk müdahaleden sonra, özel bir temizlik şirketinden yardım alınarak yollar ve kaldırımlar temizlendi.