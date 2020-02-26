Magazin Bir Türk Masalı filmi ekibine anlamlı ödül

Bir Türk Masalı filmi ekibine anlamlı ödül

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Bir Türk Masalı filmi ekibine anlamlı ödül

Göktürk Dergisi’nin organize ettiği ve bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Yılın Enleri’ ödüllerinde ‘En İyi Senaryo’ Toprak Sergen’in olurken, filmin deneyimli Yeşilçam oyuncularından Suna Selen ve İzzet Günay’a da ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ sunuldu.

26 Şubat 2020, Çarşamba 11:48 Son Güncelleme:
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Kaybolmaya yüz tutmuş masallarımızın yok olmasına izin vermemesi ve 50 yıldır çekilmeyen bir masal filmi yazma cesareti nedeniyle verilen ödül sonrası kısa bir konuşma yapan Sergen, ‘’Filmin vizyona gireceği tarih için kalbimden geçen ‪23 Nisan'dı. 1920'de temellerini attığımız Cumhuriyet’in 100. yılında filmin vizyonda olması benim için çok değerli. Yolumuz açık olsun‘’ dedi.

73 kategoride dağıtılan ödüllere katılım ve ilgi büyüktü. Haluk Levent, Çocuk oyuncu Efe Parlar, Behzat Gerçeker, radyo programcısı Cem Aslan gibi mesleğinde öne çıkan iş ve sanat dünyasından isimlerin ödül aldığı gecenin onur konukları İzzet Günay ve Suna Selen, davetlilerle bol bol fotoğraf çektirdi.

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