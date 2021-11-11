Bu sonucun ardından Tesla hisseleri 2 günde yüzde 16 düştü. Şirketin piyasa değeri de 200 milyar dolar eriyerek 1 trilyon 28 milyar dolara geriledi. Musk’ın kişisel serveti de 2 günde 50 milyar dolar düşüşle 288 milyar dolara indi. Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre Musk, servetindeki kayba rağmen dünyanın en zengin kişisi unvanını koruyor.

Musk’ın en yakın rakibi Jeff Bezos’un serveti 206 milyar dolar. Yani 62 milyar dolarlık fark var. Hissedeki kayıpta Elon Musk’ın kardeşi Kimbal Musk’ın, söz konusu anketten hemen önce elindeki Tesla hisselerini sattığının ortaya çıkması da etkili oldu.

Musk söz konusu anketin ABD’de süren vergi tartışmasıyla ilgili olduğunu belirtti. ABD’de Biden yönetiminin teklif ettiği ‘milyarder vergisi’ olarak da isimlendirilen yasa tasarısında hisse kazancı belli seviyenin üzerinde olan yatırımcılardan kâr realizasyonu gerçekleşmemiş olsa bile vergi alınması öngörülüyor. Yasayla 700 milyarderden ek vergi alınması planlanıyor.