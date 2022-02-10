Dünya Bir ülke daha onay verdi! Kimler kullanabilecek?

Bir ülke daha onay verdi! Kimler kullanabilecek?

Dünya

Bir ülke daha onay verdi! Kimler kullanabilecek?

Japonya Sağlık Bakanlığı, ABD’li ilaç üreticisi Pfizer’ın Covid-19’a karşı hap formunda geliştirdiği Paxlovid adlı ilaca acil kullanım onayı verdi.

10 Şubat 2022, Perşembe 19:14 Son Güncelleme:
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ABD’li ilaç şirketi Pfizer’ın geliştirdiği hap formundaki Covid-19 ilacına bir ülke daha onay verdi. Japonya Sağlık Bakanlığı, ülkede Omicron mutasyonu nedeniyle artan Covid-19 vakalarının ardından hafif semptomları olan kişilerin tedavi seçeneklerini arttırmak için Pfizer’ın geliştirdiği Paxlovid adlı ilaca acil kullanım onayı verdi.

Paxlovid’in en az 40 kilogram ağırlığında olan ve hastaneye yatış gerektirebilecek ciddi semptomlar geliştirme riski yüksek 12 yaş ve üstü kişilerde, hafif ve orta şiddette Covid-19 tedavisinde kullanılacağı ifade edildi.

Onayın ardından, Japonya hükümeti başlangıçta 40 bin kişi için yeterli doz sağlamayı planlarken, doz sayısının yıl içinde 2 milyon kişiye yetecek kadar arttırılması bekleniyor.

Paxlovid, Merck tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen hap formundaki Molnupiravir adlı ilacın ardından Japonya’da Covid-19 tedavisinden kullanılmak üzere onay alan ikinci hap formundaki ilaç oldu.

İHA

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