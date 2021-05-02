Bir ülkede daha Kovid-19’un Hindistan varyantı görüldü

Basına konuşan Sağlık Bakanı Ethem Baba, Uluslararası Kuala Lumpur Havalimanı’na inen uçaktaki Hint vatandaşında "çift mutant" varyantı olarak tanımlanan Kovid-19’un B.1.617 varyantının tespit edildiğini açıkladı. Bu varyantın Malezya’da ilk kez görüldüğünü belirten Ethem, vakanın hangi tarihte tespit edildiğine ilişkin detay vermedi. Ethem, "Söz konusu varyantın yayılmasını önlemek üzere sağlık görevlileri her türlü çabayı göstermektedir.

Halkımız sakin olsun." açıklamasında bulundu. Malezya hükümeti, Kovid-19’un Hindistan varyantının yayılmasını önlemek üzere 28 Nisan’dan itibaren Malezya ile Hindistan arası direkt veya aktarmalı uçuşları karşılıklı durdurmuştu.

Savunma Bakanı, kısmi sokağa çıkma yasağı iddialarını yalanladı

Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, Malezya’nın bazı bölgelerinde kısmi sokağa çıkma yasağının yeniden uygulanacağına dair basında yer alan haberlerin doğru olmadığını açıkladı. Basın toplantısında konuşan Bakan İsmail, "Hükümet olarak henüz bu konuda karara varmadık." dedi.

The Star gazetesine konuşan Başbakanlık yetkilileri, yarından itibaren başkent Kuala Lumpur ile Selangor, Penang, Johor ve Sarawak eyaletlerinde 2 haftalığına kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağını öne sürmüştü. Toplam 415 bin 12 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Malezya’da virüs kaynaklı can kayıpları 1533’e ulaştı.

AA