Kanal D'nin ilgiyle izlenen yeni dizisi Bir Umut Yeter'in 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Umut Yeter yeni bölümde Derya, çocuğu için gözyaşı döküp büyük bir özlem duyduğunu anlatıyor. Yılmaz gerçekleri bilmesine rağmen sadece onu dinlemek ve ağlamakla yetiniyor. Elif'se ikilinin baş başa fenerde kalmasına bayağı bir içerlemiş durumda... Yılmaz'dan hesap soran Elif, şok gerçekle yüz yüze kalıyor. Eşinin kıskançlığından bunalan Yılmaz, Umut'un gerçek annesinin Derya olduğunu itiraf ediyor. Bu anlarda Elif, deyim yerindeyse şaşkınlıktan küçük dilini yutuyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Yılmaz hayati bir karar vermek üzeredir... Umut’un gerçek annesinin Derya olduğunu öğrenen Yılmaz seneler önce Elif’in ısrarları ile kurdukları yalan dünyayı sorgulamaya başlamıştır. Çaresizce işin içinden çıkmaya çalışırken kader ise Yılmaz ile Derya’yı sürekli karşı karşıya bırakıyordur. Köyceğiz Limanı’nın işletmecisi iş adamı Kenan Akar’ın cazip iş teklifini sırf Umut’un ıssız adadaki yalnızlığını dindirmek için kabul eden Yılmaz, Derya’nın yeni patronunun kızı olduğunu öğrenmesi ile beyninden vurulmuşa döner.





Derya’nın küçük kız kardeşi Damla’nın üniversiteden mezun olup İstanbul’dan Köyceğiz’e gelmesi Akar Ailesi’ne yepyeni bir hareket getirir. Senelerdir içe kapanık bir hayat süren Derya, Damla’nın ısrarlarına dayanamaz ve bir fotoğraf sergisi açmaya karar verir. Köy meydanında açılan bu sergi Elif, Yılmaz, Derya ve Umut’un bir araya gelmesine neden olurken Yılmaz’ın da hayati bir karar vermesini sağlayacaktır.