Bir Umut Yeter, yeni gününde Kanal D’de!

MF Yapım imzalı dizinin yönetmenliğini Yusuf Pirhasan üstlenirken, senaryosu Melis Civelek’e ait.

İÇ HESAPLAŞMA VAKTİ

Yılmaz, Derya ve Elif’in beklenmedik şekilde kesişen yolları dizinin yayınlanacak yeni bölümünde izleyicileri derinden etkilemeye devam edecek. Geçen yıllar ardından Yılmaz’ın pişmanlığı, Derya’nın ise özlemi git gide artarken herkes için derin bir iç hesaplaşma yaşanacak. Gerçeklerin ne zaman ortaya çıkacağı ise büyük bir merak konusu.

Bir Umut Yeter, yeni bölümüyle cumartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!