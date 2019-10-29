Bir ürünün sahte olup olmadığını nasıl anlarız?
Ucuz diye alınan bazı kozmetik ürünleri sahte olabiliyor. Sahte ürünler birçok tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Peki bir ürünün sahte olup olmadığını nasıl anlarız?
Acvit Kozmetik Üst Yöneticisi (CEO) İsmail Çetin, vatandaşı sahte ürünlere karşı uyardı.
Çetin, kozmetik üretecek firmaların önce Sağlık Bakanlığı’na kayıt yaptırması gerektiğinin altını çizdi.
Çetin, “Onay geldikten sonra ürünlerin ÜTS’den (Ürün Takip Sistemi) kaydı yapılır. Bu esnada ürüne ait her türlü bilgi sisteme yüklenir. Bakanlık ‘kaydı alındı’ dedikten sonra ürün kabul edilmiş olur” dedi.
3 ay boyunca her gün kontrolden geçiyor
Ürünlerin 3 ay boyunca her gün kontrolden geçtiğini söyleyen İsmail Çetin, “Herhangi bir sıkıntı çıkmazsa ürün piyasaya sürülür. Ama gelin görün ki piyasadaki kozmetik ürünlerinin sadece yüzde 20’si bu aşamalardan geçerek piyasaya sürülüyor” diye konuştu.
Sisteme girip bakın
İsmail Çetin, UTS sistemine kutu üzerinde yazan barkodun girilmesi halinde ürünün kime ait olduğunun, sahte olup olmadığının ortaya çıktığını söyledi. İsmail Çetin, “Kozmetik ürünlerini Ürün Takip Sistemi’nin (ÜTS Mobil) uygulamasını cebinize indirerek kontrol edin” dedi.