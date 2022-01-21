Türkiye Bir uyarı da Eskişehir için geldi: Gece saatlerine dikkat!

Bir uyarı da Eskişehir için geldi: Gece saatlerine dikkat!

Türkiye

Bir uyarı da Eskişehir için geldi: Gece saatlerine dikkat!

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir’de gece saatlerinde beklenen kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı hakkında uyarıda bulundu.

21 Ocak 2022, Cuma 18:22 Son Güncelleme:
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Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Eskişehir’in de içerisinde bulunduğu bölge genelinde; havanın çok bulutlu ve yağışlı geçeceği, yağışların yağmur, karla karışık yağmur şeklinde başlayıp gece saatlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışına döneceği tahmininde bulundu. Ayrıca hava sıcaklığının ise 4 ile 6 derece düşmesi bekleniyor.

Yapılan açıklamada; rüzgârla birlikte tipi, buzlanma, don olayı, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

İHA

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