Bir uyarı da valilikten geldi: Gece saatlerinden sonra kuvvetli olacak
Ankara Valiliği, vatandaşları ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
07 Temmuz 2021, Çarşamba 22:16 Son Güncelleme:
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Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre kentin kuzey ilçelerinde aralıklarla devam eden gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerinden sonra etkisini artırarak, kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
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AA