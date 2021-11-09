Türkiye Bir vahşet daha! Ayrıldığı sevgilisine kurşun yağdırdı

Bir vahşet daha! Ayrıldığı sevgilisine kurşun yağdırdı

Türkiye

Bir vahşet daha! Ayrıldığı sevgilisine kurşun yağdırdı

Bartın’da, Ercan Özkavlak fındık deposunda çalışan ayrıldığı arkadaşı Azize Gülmez (25) ve kendisine engel olmaya çalışan depo çalışanı Emrullah Yıldız’ın (27) üzerine tabanca ile kurşun yağdırdı. Azize Gülmez yaşamını yitirirken, Emrullah Yıldız ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

09 Kasım 2021, Salı 21:56 Son Güncelleme:
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Olay akşam saatlerinde Bartın Karasu köyü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, fındık deposunda çalışan ayrıldığı arkadaşı Azize Gülmez ile telefonda tartışan Ercan Özkavlak, depoya geldi. Ercan Özkavlak ikinci katta çalışan Azize Gülmez ile konuşmak istedi.

Yaşanan tartışma sırasında Ercan Özkavlak tabancasını doğrulttuğu Azize Gülmez’in üzerine doğru 2 el, kendisine engel olmak isteyen depoda çalışan Emrullah Yıldız’ın üzerine ise 3 el ateş etti.

Azize Gülmez göğsüne isabet eden kurşunlarla, Emrullah Yıldız ise bacağına, sırtına ve başına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Azize Gülmez ve Emrullah Yıldız tedavi altına alındı. Azize Gülmez yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.  

Olayın ardından kaçan Ercan Özkavlak, jandarma ekipleri tarafından Bartın kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Ayhan ACAR/BARTIN(DHA)

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